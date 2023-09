Aufregendes Lichterlebnis

Kerzen haben eine sehr lange Tradition und werden in so gut wie allen Kulturen nicht nur wegen ihres Lichtscheins geschätzt, sondern auch wegen der Geborgenheit, die ihre Flamme vermittelt. Sie spenden ein besonders sanftes Licht, welches eine gemütliche, aber auch gleichzeitig festliche Stimmung erzeugt.

Vielen Menschen ist meist nicht bewusst, dass Licht von essentieller Bedeutung ist. Licht hat einen großen Einfluss auf Fröhlichkeit und Lebensfreude. Licht ist ein Symbol der Hoffnung. Wo Licht ist, kann Schönheit enthüllt werden. Und wenn Licht ins Dunkle kommt, kann Entspannung und Ruhe sich in uns breitmachen. „Wie einzigartig und eindrucksvoll das Thema Licht in der Wallfahrtsstadt Kevelaer präsent ist, möchten wir gerne allen Interessierten in einem ganz besonderen Stadtrundgang zeigen“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Licht bringt Hoffnung

Am 23. September 2023 lädt das Kevelaer Marketing zur Führung „Kerzenschein – Licht in Kevelaer“ ein. Die Gästeführung widmet sich dem Thema Licht. Auf dem etwa einstündigen Rundgang erfahren die Teilnehmenden, dass die eindrucksvolle Faszination von Licht, Atmosphäre und Stimmung nicht nur am Kapellenplatz spürbar ist. An den einzelnen Stationen gibt es Zeit für Besinnlichkeit und natürlich auch die Möglichkeit, selbst eine Kerze zu entzünden. Treffpunkt für die Führung ist um 16.30 Uhr vor der St. Antonius-Kirche, Gelderner Straße 15a, 47623 Kevelaer.

Tickets für 6 Euro

Tickets für die Gästeführung sind im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses am Peter-Plümpe-Platz oder im Informationsgebäude des Solegartens St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre können kostenlos an der Führung teilnehmen, Familien zahlen 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für die Führung anmelden. Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese direkt in der Tourist Information am Peter-Plümpe-Platz 12, im Informationsgebäude des Solegartens St. Jakob, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 bzw. -992.