Das Ende der 80er im Kevelaerer Museum

Die 80er-Jahre-Ausstellung „Popper, Punker, Popkultur“ im Kevelaerer Museum neigt sich dem Ende zu. Hier erinnerte man an ein Jahrzehnt, in dem die Menschen Schulterpolster und neonfarbene Leggings trugen, dem Aerobic-Hype verfielen, zu Hause im Fernsehen die „Schwarzwaldklink“ und in der nächsten Stadt im Kino „E.T.“ und „Indiana Jones“ anschauten, zudem für den ersten Heimcomputer ihr Taschengeld zusammenkratzten und in der Diskothek zur „Neuen Deutschen Welle“ schwoften.

Wer seine Kindheit oder Jugend noch einmal Revue passieren lassen möchte, muss sich beeilen, denn die Ausstellung ist nur noch bis zum 28. August 2022 geöffnet. Im Veranstaltungskalender stehen dazu am 27. August 2022 noch eine öffentliche Führung um 10 Uhr (5 Euro pro Person) und der Erwachsenen-Workshop „Jutebeutel-Statements“ von 10 bis 15 Uhr (25 Euro pro Person) auf dem Plan. Anmeldungen nimmt das Museumsteam entgegen unter Tel. 02832-954120 oder als E-Mail an info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de.

Unter dem Titel „Typisch Niederrhein!“ bietet das Museum in Kooperation mit dem Bildungsforum KBW Kleve zudem am Freitag, 26. August 2022, 15 Uhr, eine weitere Führung an. Denn das Niederrheinische Museum gehört nicht allein der Stadt, sondern dem gesamten Kreis Kleve. Seinen Namen hat das Haus sich zum Anliegen gemacht und zeugt in und mit seiner regionalen Zugehörigkeit von einer Vielseitigkeit, die kulturell keine Grenzen zu kennen scheint. Auf einer Ausstellungsfläche von rund 2.500 m² eröffnen sich den Gästen künstlerische und handwerkliche Schätze aus vielen Jahrhunderten, die in der neuen Veranstaltungsreihe „Kunst und Kostbarkeiten vom Niederrhein am Niederrhein“ mit anregenden Geschichten und Anekdoten vorgestellt werden. Diese Veranstaltungsreihe entstand in Kooperation mit dem Kreisbildungswerk Kleve. Das Niederrheinische Museum Kevelaer freut sich sehr über diese Zusammenarbeit.

Am Freitag findet nun die zweite von drei Themenführungen in diesem Jahr statt. Unter dem Titel „Typisch Niederrhein!“ vermittelt sie im Besonderen, wie hochwertig und hochgeschätzt das Kunsthandwerk der Region ist, so die Bildschnitzerei um 1500 oder die Niederrheinische Irdenware des 18. Jahrhunderts, und macht die Atmosphäre in einem niederrheinischen Winkel um 1900 nahezu greifbar.