Fürs Klima in die Pedale getreten

Mehr zum Verkehr in Kevelaer

Die Stadtverwaltung beschäftigt sich derzeit mit einer weiteren Frage bezüglich der Mobilität in Kevelaer: Wie sollen sich Verkehr und Mobilität (zu Fuß, mit dem Fahrrad, Auto, Bus oder Bahn) in Kevelaer zukünftig entwickeln?

Alle Interessierten sind eingeladen, an der entsprechenden Online-Umfrage oder an der Präsenzveranstaltung am 28. August 2022 um 18.30 Uhr im Konzert- und Bühnenhaus teilzunehmen. Rückfragen zu diesem Thema nimmt Mara Ueltgesforth (mobilitaet@kevelaer.de, 02832 / 122-406) entgegen.