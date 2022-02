Künftig könnte das eine oder andere Problem aufkommen. Politik macht Positionen in der Ratssitzung klar. Das bisschen Haushalt…

Der Rat der Wallfahrtsstadt Kevelaer tagte am 22. Februar 2022 im Konzert- und Bühnenhaus. Foto: KB-Archiv

Zu Beginn der Ratssitzung am Dienstagabend im Bühnenhaus bot Ludger Holla, in dessen Zuständigkeitsbereich die Kevelaerer Feuerwehr fällt, die perfekte Überleitung zu den Haushaltsreden der Fraktionsvorsitzenden. „Es war ein arbeitsreiches Wochenende“, sagte Holla mit Blick auf die ,stürmischen‘ Einsätze in den vergangenen Tagen.

Alle fünf Löschzüge aus der Wallfahrtsstadt und den Ortschaften seien im Einsatz gewesen. Von den insgesamt rund 200 Wehrleuten der Freiwilligen Feuerwehren seien zur Spitze am Freitagabend 130 gleichzeitig im Einsatz gewesen. Ziehe man diejenigen durch Quarantäne oder Urlaub verhinderten Einsatzkräfte ab, seien praktisch „alle Mann an Bord“ gewesen, sagte Holla. „Unter anderem gab es folgende Einsatzstichworte: ,Baum auf Fahrbahn‘, Baum auf PKW‘, ,Baum auf Wohnhaus‘, ,lose Dacheindeckung‘, ,abgerissene Oberleitungen‘.“ Dazwischen seien „noch so Kleinigkeiten“ zu erledigen gewesen wie ein Kaminbrand und ein gebrochener Kanal mit Unterspülung der Blumenstraße sowie der Brand mehrerer PKW auf dem Gewerbering (das KB berichtete).

„Die gesamte…