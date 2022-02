Fünf PKW gerieten in Brand

Am Montag, 21. Februar 2022, geriet ein auf dem Gewerbering abgestellter Smart aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Aufgrund des starken Windes breitete sich das Feuer schnell auf vier neben dem Smart abgestellte Fahrzeuge aus. Die Feuerwehr konnte die brennenden PKW löschen. Es entstand hoher Sachschaden.

Nach der Begutachtung des Brandortes durch die Kriminalpolizei mit Unterstützung eines Brandsachverständigen, kann die Kripo Goch einen technischen Defekt an dem Smart ausschließen und geht von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung aus.

Zeug*innen, die in der Nacht von Sonntag, 20. Februar 2022, auf Montag, 21. Februar 2022, zwischen 3.45 Uhr und 4.30 Uhr verdächtige Beobachtungen am oder in der Nähe des Tatortes gemacht haben oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 zu wenden.