Der neu gegründete Tanzsportverein hat in nächster Zeit viel vor „ Dance Passion “ startet durch

Ein engagiertes Trainerinnen- und Vorstandsteam will den Verein weiter voranbringen. Foto: Gerda Hoppe



In nur kurzer Zeit hat sich der neu gegründete Tanzsportverein „Dance Passion e. V.“ zu einem beliebten Anlaufpunkt für Tanzbegeisterte in Kevelaer entwickelt. Denn der schnell wachsende Verein bietet Kindern und Jugendlichen unterschiedlichen Alters ein vielfältiges Angebot an Tanzstilen wie zum Beispiel Show- und Gardetanz oder Streetdance. Die 1. Vorsitzende, Nina Muellemann, freut sich über die positiven Fortschritte des Vereins: „Die Sache ist in kurzer Zeit durch die Decke gegangen.“

Die Gründung von Dance Passion geht auf eine spontane Idee von Nina Muellemann und ihrem Ehemann Alf zurück, die von ihren beiden Töchtern inspiriert wurden, die wieder tanzen wollten. „Eigentlich könnten wir doch selbst einen Verein dafür gründen“, dachte das Ehepaar und die Idee entwickelte sich rasant weiter, wie Muellemann erzählt. „Wir haben ganz viel Unterstützung erfahren und viele wollten selbst mitmachen. Zum Glück kannte auch jeder wieder andere Leute, die uns mit ihrem Know-How weiterbringen konnten.“ Und so fand die Gründungsversammlung im Mai dieses Jahres mit beeindruckenden 57 Interessierten statt – weit mehr als die benötigten sieben Mitglieder.

Man merkt Nina Muellemann und den anderen acht Mitgliedern des Vorstands an, dass sie den Verein mit viel Herzblut führen und noch viel vorhaben. Elf engagierte Trainerinnen betreuen die verschiedenen Tanzgruppen, die ein breites Spektrum an Tanzstilen abdecken. „Wir machen das übrigens alle rein ehrenamtlich“, betont Beisitzerin Vera Sabor…