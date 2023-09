Flexiblere Verträge reduzieren Leerstand

Wenn man mit offenen Augen durch die Kevelaerer Innenstadt geht, dann findet man immer häufiger leerstehende Geschäfte. Doch damit steht Kevelaer nicht alleine. Landesweit sieht es in vielen Städten und Gemeinden ähnlich aus. Immer mehr Einzelhändler und Handelsketten schließen aus unterschiedlichen Gründen ihre Filialen in den Innenstädten. Die Pandemie hat viele in eine wirtschaftliche Notlage gebracht. Doch auch die Überalterung der Geschäftsinhaber, fehlende Nachfolger, steigende Energiepreise oder der Mangel an Personal haben ihren Anteil daran, dass immer mehr Läden aufgegeben werden. Potentielle Nachfolger und Existenzgründer scheuen sich angesichts dieser Situation sowie der erhöhten Kapitalkosten in das volle Risiko zu gehen. Neue Ideen sind also gefragt.

Der Kevelaerer Unternehmer Dr. Heinz-Georg Kaysers von der Kaysers Consilium GmbH hat deshalb einen neuen Weg für sich – und somit vielleicht auch andere Unternehmer – gefunden. Nach dem Erwerb und der Komplettsanierung des Objektes Busmannstraße 23-25 (ehemals Dessous- und Wäschemode De Jong) stand auch er vor der Herausforderung, auf dem Markt neue Mieter zu finden. „In den wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die wir gerade durchleben, scheuen viele Mieter Verträge mit langen Laufzeiten und hohen Kaltmieten. Hinzu kommen die hohen Nebenkosten für den Energieverbrauch“.

Deshalb legte er schon bei der Renovierung großen Wert auf die moderne Energieerzeugung (Gas-Wärmepumpe-Hybridsystem/ Photovoltaik-Anlage) sowie eine optimale Wärmedämmung. Zudem entwickelte er ein Konzept mit einer moderaten Staffelmiete und einer flexiblen Vertragsbindung, das dem Mieter eine jährliche Kündigungsmöglichkeit in den ersten drei Jahren gewährt. Das Ziel ist es, ab dem vierten Jahr die ursprünglich angedachte Miete zu vereinbaren und einen Fünf-Jahres-Folgemietvertrag abzuschließen.

Im ersten Jahr erhält der Mieter eine 20-prozentige Rabattierung auf den vereinbarten Mietpreis; im zweiten Jahr 13,33 Prozent und im dritten Jahr 6,67 Prozent. Nach jedem dieser Jahre findet ein Gespräch mit dem Mieter statt, ob diese Anpassung von ihm zu stemmen ist. Der Mieter hat in diesen drei Jahren einseitig das Recht, diese Anpassung abzulehnen.

Diese Art der Zusammenarbeit ist auch für den Unternehmer Neuland, doch birgt es auch Chancen für beide Seiten. Existenzgründer oder andere Gewerbetreibende sind eher bereit, ihr Business auszuprobieren, denn durch die jährliche Kündigungsmöglichkeit relativiert sich ihr Risiko, und Vermieter profitieren gegebenenfalls von kürzeren Leerstandzeiten ihrer Objekte. Auch sehen beiden Seiten nach bis zu drei Jahren, ob eine weitere Zusammenarbeit wirtschaftlich darstellbar ist. Drücken wir die Daumen: Denn jeder Leerstand weniger ist ein Gewinn für die Innenstadt von Kevelaer.

Mit diesem Konzept startet die Marke Körperformen als erfolgreicher und stetig wachsender Anbieter für „EMS-Training“. Sie ist als Lizenzanbieter für „EMS-Training“ am Markt etabliert. Durch ein innovatives Lizenzkonzept, eine hervorragende persönliche sowie individuelle Betreuung und eine wachsende Kundschaft ist Körperformen derzeit bereits an 265 Standorten in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz vertreten. Zukünftig dann auch auf der Busmannstraße 23 bis 25 in Kevelaer.

In 20 Minuten pro Woche können Anwenderinnen und Anwender mit Körperformen, dem Vorreiter für gesundheitsorientiertes „EMS-Training“, maximale gesundheitliche Erfolge erzielen – ob zum Muskelaufbau, zur Figurformung oder zur Stärkung des Rückens. Die ganzheitliche, gelenkschonende Methode strafft und formt dank elektrischer Impulse den gesamten Körper und hilft bei Rückenschmerzen, Arthrose oder Kniebeschwerden. Bei Körperformen steht die Rundumbetreuung der Trainierenden durch speziell geschulte Personal-Trainer im Fokus. Anders als im Fitnesscenter begleitet der Personal-Trainer jede einzelne „EMS-Anwendung“ und achtet auf eine korrekte Ausführung der Übungen. So kann ein gleichmäßiger und gesunder Muskelaufbau garantiert werden. Durch die zeitgleiche Beanspruchung aller Muskelgruppen wird ein zeiteffizientes Training gewährleistet und so können in einer 20-minütigen „EMS-Anwendung“ gleiche Ergebnisse erreicht werden wie bei einer 90-minütigen Einheit im Fitnessstudio.

Elektro-Muskel-Simulation

„EMS“ steht für Elektro-Muskel-Simulation. Beim der Anwendung werden, wie der Name bereits verrät, elektrische Impulse genutzt, um die Muskeln zu Kontraktionen zu bringen – ähnlich wie beim klassischen Fitnesstraining. Allerdings erfolgt die Anwendung von „EMS-Training“ intensiver und erreicht schneller die gewünschten Ziele. Bei der „EMS-Anwendung“ erfolgt der elektrische Impuls durch das „EMS-Gerät“, beziehungsweise wird von diesem verstärkt – beim klassischen Training kommt er vom Gehirn und ist dadurch deutlich schwächer. Das Training mit Elektro-Muskel-Stimulation eignet sich für Menschen jeden Alters – besonders für die, die wenig Zeit haben und sich trotzdem fit halten wollen.