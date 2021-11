Corona-Testzentrum im Klostergarten öffnet wieder

Kevelaer verfügt wieder über ein weiteres Corona-Testzentrum: Im Hotel Klostergarten sind künftig wieder kostenlose Schnelltests möglich – und das auch am Wochenende. Der Caritasverband Geldern-Kevelaer reagiere damit auf die stark steigenden Inzidenzen und unterstütze dadurch die Schnelltest-Strategie im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Einmal wöchentlich könne sich jeder Bürger kostenlos testen lassen.

Medizinisch geschultes Personal entnehme den nötigen Abstrich, das Ergebnis des Antigen-Schnelltests (PoC-Test) liege nach spätestens 20 Minuten vor. „Fällt der Schnelltest positiv aus, kann sich der Betroffene direkt vor Ort auch dem dann notwendigen PCR-Test zur Bestätigung des Befundes unterziehen.“

Das Testzentrum habe aktuell vier Stunden am Tag geöffnet. Die Zeiten könnten aber bei Bedarf ausgeweitet werden. „Feste Laufwege und definierte Wartezonen bieten ein Höchstmaß an Sicherheit in der Einrichtung.“ Das Testzentrum hat montags, mittwochs und freitags von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Dienstags und donnerstags sind Schnelltests zwischen 7 und 11 Uhr möglich. Am Wochenende steht das Team des Testzentrums samstags von 9 bis 13 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr für die Durchführung von Schnelltests bereit.

Eine Anmeldung zum Test erfolgt online unter caritas-geldern.de/coronatest oder telefonisch unter 02832 4089937 während der Öffnungszeiten des Testzentrums. Das Betreten der Einrichtung ist nur mit FFP-2-Maske erlaubt. Der Schnelltest wird lediglich an Personen ohne grippeähnliche Symptome durchgeführt.