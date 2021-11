Temporäre Impfstellen werden eingerichtet

Der Kreis Kleve verstärkt ab sofort die mobilen Impfungen durch die Koordinierende COVID-Impfeinheiten (KoCI) in allen Kommunen im Kreisgebiet. Ab Montag, 22. November 2021, richtet der Kreis Kleve gemeinsam mit den Städten und Gemeinden regelmäßige „temporäre Impfstellen“ ein. Damit unterstützt die KoCI die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte bei den Corona-Schutzimpfungen – insbesondere bei der großen Anzahl an Auffrischungsimpfungen, die anstehen. Neben den so genannten „Booster“-Impfungen sind auch weiterhin Erst- und Zweitimpfungen möglich.

„Mit den Impfstellen in allen 16 Städten und Gemeinden schaffen wir wohnortnah ein zuverlässiges und umfangreiches Impfangebot vor Ort“, sagt Landrätin Silke Gorißen. „Vielen Dank an die Bürgermeisterin und die Bürgermeister für die sehr gute Zusammenarbeit.“

Um die Wartezeit für alle Interessenten möglichst kurz zu halten und lange Warteschlangen zu vermeiden, ist eine Terminbuchung zwingend erforderlich. „Die Alternative wäre, dass viele Menschen mit gar keinem oder nachlassendem Impfschutz bei Regen und Wind zusammenkommen und auf ihre Impfung warten. Dies möchten wir niemandem zumuten und auch mit Blick auf das Infektionsgeschehen vermeiden“, so die Landrätin.

Die Terminbuchung ist ab Freitag, 19. November 2021, ab 15 Uhr in erster Linie über ein Online-Buchungsportal möglich. Der Link lautet: www.impftermine-kreis-kleve.de .

Zudem besteht die Möglichkeit, telefonisch Termine zu vereinbaren. Die Hotline ist unter 02381 338 98 80 zu erreichen. Die Rufnummer ist am Freitag, 19. November 2021, von 15 bis 20 Uhr und am Samstag, 20. November 2021, von 11 bis 20 Uhr besetzt.

Wer Online bucht, erhält die auszufüllenden Unterlagen vorab zum Download und per E-Mail. Dies spart vor Ort Zeit. Zudem bittet der Kreis Kleve darum, pünktlich zum gebuchten Impftermin – also auch nicht zu früh – zu erscheinen, damit keine Warteschlangen entstehen.

Für Erst- und Zweitimpfungen sind alle Personen im Alter ab 12 Jahren impfberechtigt. 12- bis 15-Jährige müssen jedoch von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Für eine Booster-/Auffrischungsimpfung kommen nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission alle Menschen infrage, deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Außerdem können Personen, die eine einmalige Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben, bereits nach Ablauf von vier Wochen eine Booster-Impfung verabreicht bekommen.

Die Impfangebote sind nicht an den Wohnort der zu impfenden Person gebunden. Interessierte können auch in anderen Städten und Gemeinden Impftermine buchen. Allerdings ist ein Wohnsitz bzw. ein tatsächlicher Aufenthalt oder zumindest eine Beschäftigung in Deutschland Voraussetzung für eine Impfung. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Mitzubringen ist lediglich ein Personalausweis oder Reisepass, falls vorhanden auch der gelbe Impfausweis sowie die per E-Mail erhaltenen Impfunterlagen.

Das KoCI-Team fährt gemeinsam mit dem vom Land NRW festgelegten Kontingent an Ärztinnen und Ärzten der Kassenärztlichen Vereinigung die Städte und Gemeinden im Zwei-Wochen- bzw. Ein-Wochen-Rhythmus an. Die Wochentage, Öffnungszeiten sowie die Orte der Impfstellen bleiben dabei weitgehend konstant. Geöffnet sind vor Ort jeweils drei bis vier Impfstraßen. Der Kreis Kleve plant mit rund 20 Impfungen pro Impfstraße und Stunde. „Zudem wird der Kreis Kleve in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden zusätzlich zum Basisangebot noch weitere ergänzende Impftermine anbieten“, sagt Jürgen Baetzen, zuständiger Fachbereichsleiter.

Wichtig ist dem Kreis Kleve: Auch die Auffrischungsimpfung schützt nicht vollständig vor der Ansteckung und Übertragung des Corona-Virus‘. Allerdings bietet ein vollständiger Impfstatus den besten Schutz vor schweren Krankheitsverläufen.

Wichtiger Hinweis: Aufgrund der großen Nachfrage werden auf diesem Weg nicht alle Interessenten direkt ein Impfangebot erhalten können. Der Kreis Kleve bittet darum, auch spätere Termine wahrzunehmen und die Impfangebote in den Praxen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte anzunehmen.