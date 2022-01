Corona-Krankenhausfälle im Kreis Kleve weitgehend unverändert

Am heutigen Montag, 24. Januar 2022, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 24.552 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Sonntag 244 neue Infektionen gemeldet.

Von den 24.552 Indexfällen sind 885 in Bedburg-Hau, 2.506 in Emmerich am Rhein, 3.123 in Geldern, 2.372 in Goch, 865 in Issum, 1.184 in Kalkar, 844 in Kerken, 2.227 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer (7-Tage-Inzidenz: 1.075,9), 4.212 in Kleve, 833 in Kranenburg, 1.381 in Rees, 366 in Rheurdt, 1.394 in Straelen, 478 in Uedem, 645 in Wachtendonk, 1.170 in Weeze. 67 Indexfälle befinden sich aktuell in Bearbeitung und werden nach vollständigem Abschluss des Verfahrens einer Kommune zugeordnet.

Es gibt ein Ausbruchsgeschehen in einer Grundschule im nördlichen Kreisgebiet mit insgesamt 13 Fällen. Die Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klasse befinden sich in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt steht mit der Einrichtung in engem Kontakt.

Von den insgesamt 24.552 bestätigten Corona-Fällen gelten 19.280 als genesen; 274 Personen sind verstorben. Die 274. verstorbene Person ist Anfang 70 Jahre alt und kommt aus Goch. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 24 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 687,2.

Mo., 24.01. – 687,2

So., 23.01. – 638,1

Sa., 22.01. – 678,6

Fr., 21.01. – 540,8

Do., 20.01. – 473,9

Mi., 19.01. – 413,9

Di., 18.01. – 451, 6

Mo., 17.01. – 415,8

Aktuell befinden sich insgesamt 2.269 Personen in häuslicher Quarantäne.