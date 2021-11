CDU möchte Reitverein unterstützen

Der Wettener Ortsvorsteher Guido Küppers hat jetzt über die CDU-Ratsfraktion einen Prüfauftrag auf den Weg gebracht, um den Reiterverein „von Bredow“ in Wetten zu unterstützen. „Der erfolgreiche Traditionsverein hat immer mehr Mitglieder und will auch wohl mit dem Kevelaerer Reiterverein ‚St. Georg‘ kooperieren, der nach dem Verlust seines Reitplatzes eine neue Heimat sucht. Daraus ergibt sich schon bald ein zusätzliches Platzproblem“, heißt es in einer Mitteilung der CDU-Fraktion.

„Vor allem in den Wintermonaten bei kalter und nasser Witterung gibt es enorme Schwierigkeiten, den Reiterinnen und Reitern mit ihren Pferden ausreichend Platz für Trainingseinheiten und die notwendige Bewegung der Tiere zu bieten“, erklärt Küppers. In Gesprächen mit der Vereinsvorsitzenden Annette van Stephoudt war man sich einig, dass nur der Dressurplatz überdacht werden soll, was erheblich kostengünstiger ist als die zuerst ins Auge gefasste bauliche Erweiterung der bestehenden Reithalle.

Die Verwaltung soll nun prüfen, welche öffentlichen Förderungen für das Projekt möglich sind. Falls es keine gebe, solle überprüft werden, ob dem Verein ein Zuschuss in ähnlicher Höhe gewährt werden könne, wie er bereits bei anderen Sportvereinen im Stadtgebiet gezahlt wurde, so die CDU.