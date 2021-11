Aktionstag für Kinder und Jugendliche

Das Jugendamt der Wallfahrtsstadt Kevelaer hat für Kinder und Jugendliche für Samstag, 13. November 2021, verschiedene Angebote organisiert. Die Angebote sind für alle Kinder und Jugendlichen aus Kevelaer und den Ortschaften und werden gefördert durch das Aktionsprogramm ‚Aufholen nach Corona‘.

iPad-Rallye

Nur gemeinsam können sie ‚das magische Portal‘ schließen bei einer iPad-Rallye durch die Innenstadt: für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Treffpunkt ist um 11.45 Uhr der Kapellenplatz. Für kleine Gruppen mit Begleitperson geeignet. Wetterfeste Kleidung benötigt.

Operation Mindfall

Als ,Spezial-Agenten‘ können sich Jugendliche bei der ‚Operation Mindfall‘, einem spannenden Outdoor-Escape-Game mit iPads durch die Innenstadt, versuchen: für Jugendliche ab 13 Jahren. Treffpunkt ist um 11.45 Uhr der Kapellenplatz. Für kleine Gruppen mit Begleitperson geeignet. Wetterfeste Kleidung benötigt.

Escape-Room

Im Team die Welt zu retten ist das Ziel bei dem aufregenden Escape-Room-Spiel ‚Vidulus-Saga‘ in der Mensa am Mittagstreff: für Kinder und Jugendliche ab 11 Jahren. Treffpunkt ist um 11.45 Uhr die Mensa am Mittagtreff. Für kleine Gruppen mit Begleitperson geeignet. Einzelpersonen auf Anfrage.

Kunst-Workshop

Kreativ wird es mit der Künstlerin Tatjana van Went bei einem Kunst-Workshop in den Räumen vom Mittagstreff / Kompass: für Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren. Treffpunkt ist um 12.45 Uhr der Mittagstreff / Kompass. Anmeldung von Einzelpersonen möglich. Der Kunstworkshop beginnt um 13 Uhr.

Ein gemeinsamer Abschluss mit Urkundenübergabe und Überraschung ist für alle Angebote am Jugendzentrum Kompass, Kroatenstraße 87 in Kevelaer.

Die Angebote finden in der Zeit von 11.45 bis 15 Uhr statt und richten sich an kleine Gruppen (4 bis 6 Kinder und Jugendliche mit einer erwachsenen Begleitperson) sowie Einzelpersonen (Kunst-Workshop und Escape-Room-Spiel in der Mensa). Die Teilnahmegebühr beträgt 1,50 Euro pro Person (erwachsene Begleitperson kostenfrei).

Anmeldung erforderlich

Anmeldungen (erforderlich) sind ab sofort möglich mit dem ausgefüllten Anmeldeformular an vanessa.freienstein@kevelaer.de per Mail. Die Teilnahmegebühr ist nach Absprache oder am Veranstaltungstag zahlbar.

Es gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen – für Innenbereiche bitte eine med. Maske mitbringen.

Außerdem ist ab 12 Uhr das Jugendzentrum Kompass geöffnet.

Das Anmeldeformular findet man auf der Internetseite der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Bei Rückfragen bitte eine Mail an Vanessa Freienstein (vanessa.freienstein@kevelaer.de) Jugendpflege und Jugendschutz, richten.