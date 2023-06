Bürgerdialog zur Nahmobilität

Der Kreis Kleve erstellt derzeit ein Konzept zur Nahmobilität im Kreisgebiet. Ziel ist es, die Mobilitätsangebote für alle Bürgerinnen und Bürger im Kreis Kleve zu verbessern. Mit der Erstellung des Konzeptes wurde das Verkehrsplanungsbüro BVS Rödel & Pachan GbR aus Kamp-Lintfort beauftragt.

Der Kreis Kleve möchte das Konzept in Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern erarbeiten und lädt daher zur Teilnahme an einem Bürgerdialog ein. Um den Fokus auch auf die individuellen und lokalen Bedürfnisse der Menschen in den einzelnen Städten und Gemeinden zu legen, sind drei gleichartige Veranstaltungen an verschiedenen Veranstaltungsorten (Gebiet Nord, Gebiet Süd, Emmerich am Rhein / Rees) vorgesehen. Die Veranstaltung für das Gebiet Süd (Geldern, Issum, Kerken, Rheurdt, Straelen, Wachtendonk, Wallfahrtsstadt Kevelaer) findet am 07.06.2023 im Berufskolleg Geldern in Geldern statt. Einlass: 17:30 Uhr, Beginn: 18:00 Uhr, Ende: 19:30 Uhr. Berufskolleg Geldern des Kreises Kleve, Am Nierspark 35, 47608 Geldern.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Programmablauf

1. Begrüßung und Einleitung

2. Kurzer Impulsvortrag des Gutachterbüros: Was ist ein Nahmobilitätskonzept?

3. Kurzer Impulsvortrag des Gutachterbüros: Welche ersten Schlaglichter sind dem Gutachter bei der bisherigen Arbeit aufgefallen? Was sind die Schwerpunkte der Arbeit?

4. Bürgerdialog an verschiedenen Tischen zu den Themen Radverkehr, Fußverkehr und ÖPNV: Welche Anregungen gibt es seitens der Bürgerinnen und Bürger für das Nahmobilitätskonzept und das Verkehrsgeschehen im Kreis Kleve allgemein? Was sind die Wünsche, Kritik, Anregungen für die Heimatkommune?

5. Kurze Vorstellung der Ergebnisse und Fazit.

Der Kreis Kleve und die Gutachter freuen sich auf ein aktive und rege Beteiligung.