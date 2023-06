Engagierter Winnekendonker Hans Dewey kam vor 90 Jahren auf die Welt Vorbild für ehrenamtlichen Einsatz

/ von Delia Evers





In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von…

Hans Dewey

Vor 90 Jahren kam Hans Dewey auf die Welt. Er engagierte sich sein Leben lang vor allem in „kleinen“ Ehrenämtern, auf die die Scheinwerfer nicht gerichtet sind. Bescheidenheit hatte er schon als Kind gelernt – als Zweitältester von elf Geschwistern. Seine Wiege stand in Dülken. Seiner späteren Frau Hanni, geb. Paris aus Winnekendonk, begegnete er in Boisheim; dort war sie in einem Haushalt tätig.

Zur Goldenen Hochzeit 1957 erzählte Hanni Dewey ihre Liebesgeschichte. „Wer ist denn das?“, hatte sie neugierig gefragt, als sie Hans Dewey zum ersten Mal sah. Eine Bekannte hatte sie mit zu einer Kirchenchor-Probe genommen. Chormitglied Hans Dewey kam verspätet zur Tür herein. Für die junge Frau war er ein Blickfang. „Ein ganz hübscher Mann, braun gebrannt, er sah sehr gut aus“, erzählte sie. Ihre Bekannte deutete Hannis Interesse richtig; und da die Bekannte die Freundin von Hans‘ Bruder war, dauerte es nicht lange, bis Hans Wind von Hannis Interesse bekam. „Ich bin auf sie zugegangen“, erzählte er. Im April 1957 heirateten die beiden standesamtlich, im September kirchlich.

Weil Hans Dewey beruflich als Agrarfachwirt in Kleve arbeitete, lag es für die beiden nahe, in die Heimat von Hanni Dewey zu ziehen – nach Winnekendonk.

Das Paar mietete zunächst ein Haus und zog 1965 in das selbst errichtete Eigenheim an der Nordstraße. Im Jahr darauf kam Sohn Reinhold zur Welt und 1960 Tochter Cor…