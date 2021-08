19-Jähriger baut alkoholisiert Autounfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 22. August 2021, gegen 2.45 Uhr, an der Ecke Grotendonker Straße / Rheinstraße. Ein 19-jähriger Mann aus Goch befuhr mit seinem Opel Agila, der mit drei weiteren Personen im Jahre von 15, 16 und 17 Jahren besetzt war, die Grotendonker Straße aus Richtung Uedem kommend in Richtung Kevelaer. An der Rheinstraße angekommen, bog der 19-Jährige nicht wie vorgeschrieben nach links oder rechts ab, sondern fuhr geradeaus weiter in die dortige Grünfläche. Der Opel überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stehen.

Alle Insassen konnten den völlig zerstörten Opel eigenständig verlassen. Die drei Mitinsassen wurden mit leichten Verletzungen dem Krankenhaus zugeführt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.