Bouldern für Wipfelstürmer

Kraft, Ausdauer, Technik – und vor allem jede Menge Spaß! Das sind die Zutaten für die Aktionstage „Wipfelstürmer“ des Kreises Kleve in der Kliff Boulderhalle, Daimlerstraße 3 in Kleve. Im Rahmen des Kreis Klever Kinder-Sommers mit zahlreichen Veranstaltungen für den kleinen und großen Nachwuchs gibt es ein neues Angebot, „Bouldern“ – also Klettern an künstlichen Hindernissen und Wänden – in Kleve.

Klettern als Gemeinschaftserlebnis

„Ich freue mich, dass wir den Kinder-Sommer um dieses Angebot bereichern können“, sagt Landrat Christoph Gerwers. „Beim Klettern steht nicht nur die sportliche Aktivität im Mittelpunkt, sondern auch das Gemeinschaftserlebnis: Gemeinsam etwas zu schaffen und Grenzen zu überwinden – das ist immer eine besondere Erfahrung. Ich bin mir sicher, dass dies bei den Kindern und Jugendlichen gut ankommen wird.“

An vier Samstagen, jeweils von 11 bis 13.30 Uhr, bieten der Kreis Kleve und die Kliff Boulderhalle Kleve „Wipfelstürmer“ an:

• Samstag, 15. Juli 2023

• Samstag, 22. Juli 2023

• Samstag, 29. Juli 2023

• Samstag, 05. August 2023

Teilnehmen können pro Aktionstag jeweils 30 Mädchen und Jungen aus allen Städten und Gemeinden des Kreises Kleve im Alter von 6 bis 18 Jahren. Die Teilnahme ist sie für kostenlos.

Die Anmeldung erfolgt über die Internetseite der Kliff Boulderhalle Kleve: https://kliff-boulderhalle.de/wipfelstuermer/. Um möglichst vielen Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen, kann jedes Kind bzw. jeder Jugendliche nur einen Termin buchen.

Das Angebot richtet sich an Fortgeschrittene wie Anfänger. Die Teilnehmer lernen zunächst unterschiedliche Techniken kennen. Diese können sie unter Anleitung von erfahrenen Trainern direkt anwenden. Im Anschluss an ein Aufwärmprogramm geht es an die Kletterwände. Dabei gibt es unterschiedlich anspruchsvolle Herausforderungen zu meistern. Das spielerische Element steht im Mittelpunkt. Der „Kinder-Sommer“ Kreis Kleve bündelt eine Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten für Kinder und Jugendliche. Alle Infos online unter www.kreis-kleve.de/kinder-sommer.