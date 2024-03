Blutspenden werden dringend benötigt

Das Rote Kreuz ruft weiterhin dringend dazu auf, jetzt Blut zu spenden. Auch wenn der Frühling sich langsam bemerkbar macht und die Tage länger werden, bleibe die Blutspendebereitschaft bislang hinter den Erwartungen zurück. „Es kamen und kommen weit weniger Menschen als eigentlich notwendig zur Blutspende“, erklärt der Blutspendedienst des DRK. Nun stehen die Osterferien und die Osterfeiertage vor der Tür. Da wird es erfahrungsgemäß wieder knapp. Blutspenden sind immer wichtig – jetzt ist aber ein besonders guter und wichtiger Zeitpunkt, Blut zu spenden. Das Rote Kreuz hofft auf möglichst viele Menschen, die die Aufbruchstimmung des Frühlings nutzen, um jetzt Blut spenden.

Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Eine obere Altersgrenze gibt es nicht mehr. Zum Blutspendetermin bitte unbedingt den Personalausweis oder Führerschein mitbringen. Die eigentliche Blutspende dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt man noch zehn Minuten lang entspannt liegen. Nach der Blutspende gibt es vom Roten Kreuz eine Stärkung in Form eines Imbisses oder Lunchpakets. Alle aktuellen Blutspendetermine, eventuelle Änderungen sowie Informationen rund um das Thema Blutspende sind kostenfrei unter 0800 11 949 11 und unter www.blutspende.jetzt abrufbar.

Die nächste Möglichkeit zur Blutspende in Kevelaer ist am Dienstag, 19.03.2024, von 15.30 Uhr bis 20 Uhr in der Antoniusschule an der Biegstraße 1.