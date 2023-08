BIG Challenge – Sport für den guten Zweck

„BIG Challenge: Aufgeben kommt nicht in Frage – Sportlich aktiv gegen Krebs!“: Unter diesem Motto werden – unter der Schirmherrschaft von Silke Gorißen, Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein- Westfalen, und Christoph Gerwers, Landrat Kreis Kleve, am 19. August wieder über 200 Radfahrerinnen und Radfahrer und Läuferinnen und Läufer in der schönen „Sonsbecker Schweiz“ sportliche Leistungen für den guten Zweck erbringen. Start und Ziel ist in Kevelaer-Winnekendonk, Rickenweg 3. Angeboten wird ein buntes Rahmenprogramm, zu dem alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind.

Spendengelder für die Uniklinik Aachen

Wie immer geht der Spendenerlös zu 100 Prozent an ausgewählte Projekte zur Krebsforschung. In diesem Jahr gehen die Spendengelder an die Uniklinik Aachen und unterstützen dort das Projekt „Künstliche Intelligenz als Unterstützung gegen Tumore“, welches am Vorabend der Veranstaltung, am 18. August, auf dem traditionellem „Pasta-Abend“ von Projektleiter Prof. Dr. med. Jakob Nikolas Kather, vorgestellt wird.

Der Verein BIG-Challenge ist bereits seit 2014 aktiv und konnte aufgrund der vielen engagierten Helfer und Unterstützer bereits über 1,64 Mio. Euro Spendengelder an 14 verschiedene Forschungsprojekte ausschütten. Wer die BIG Challenge unterstützen und seinen Teil zum Kampf gegen den Krebs beitragen will, kann sich noch bis zum 18. August als Teilnehmer anmelden. Es gibt insgesamt fünf Disziplinen: eine Radstrecke über 40 km, eine E-Bike-Radfahrt, ebenfalls über 40 km, einen Lauf sowie eine Nordic-Walking-/Wander-Runde von jeweils 8,2 km Länge und einen 42 km langen Marathon. Finanzielle Unterstützung ist durch Sponsoring eines Teilnehmers oder mehrerer Teilnehmer möglich. Darüber hinaus unterstützen zahlreiche Unternehmen die Sport- und Benefiz-Veranstaltung als Sponsoren.

Weitere Informationen zur BIG Challenge gibt es auf der Webseite www.bigchallenge-deutschland.de.