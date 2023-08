Hochschule sucht Wohnraum

Die Bewerbungsphase für die Studiengänge an der Hochschule Rhein-Waal (HSRW) im Wintersemester 2023/24 wurde kürzlich abgeschlossen. Wie viele Studierende im Herbst an die Hochschulstandorte in Kleve und Kamp-Lintfort kommen, kann erst zu einem späteren Zeitpunkt beziffert werden. Da die Wohnungssuche im Herbst 2022 für die Erstsemester sehr herausfordernd war, aber ein Aufruf in die Region, Zimmer zur Verfügung zu stellen, eine gute Resonanz brachte, möchte die Hochschule diese Möglichkeit erneut nutzen: Wie im letzten Jahr ruft die Hochschule bereits jetzt Menschen aus der Region, die eine Wohnung, eine Wohngemeinschaft oder ein Zimmer in der näheren Umgebung der Hochschulstandorte zur Verfügung stellen können, dazu auf, sich gerne an das „Welcome Centre“ der Hochschule zu wenden.

„Der Mangel an Wohnraum in Kleve und Kamp-Lintfort ist eine große Herausforderung, die wir angehen müssen. Da Wohnheimplätze bei weitem nicht ausreichen, kann die Lösung dieses Problems nur in der Zusammenarbeit zwischen der Hochschule und der lokalen Gemeinschaft liegen. Ich appelliere daher auch in diesem Jahr an all jene, die regional Zimmer oder Wohnungen zur Verfügung stellen können, an unsere zukünftigen Studierenden zu vermieten“, so Prof. Dr.-Ing. Peter Kisters, Vizepräsident für Forschung, Innovation und Transfer (in Vertretung für den Präsidenten der HSRW).

Um den Erstsemestern bei den Herausforderungen zu helfen, bietet die Hochschule in diesem Jahr außerdem unterschiedliche Beratungsformate für Studierende auf Wohnungssuche an. „Der Wohnungsaufruf im letzten Jahr war sehr erfolgreich und es haben sich insbesondere Personen gemeldet, deren eigene Kinder gerade ausgezogen waren, weshalb Zimmer leer standen“, beschreibt Nele Decker, Koordinatorin des Welcome Centres an der HSRW, die Situation. Anfangs gab es auf Seiten der potenziellen Vermieterinnen und Vermieter viele Unsicherheiten in Bezug auf mögliche Untermieterinnen und Untermieter – besonders, wenn sie aus anderen Ländern kommen, um ein Studium in Deutschland aufzunehmen. Zu den Sorgen gehören die Angst vor Sprachbarrieren, eine gestörte Privatsphäre oder unterschiedliche Vorstellungen von Sauberkeit oder Ordnung. Bedenken konnten jedoch in Gesprächen und Kennlerntreffen schnell aufgelöst werden. „Seine ‚eigenen vier Wände‘ mit einer fremden Person zu teilen, ist ein großer Schritt aus der Komfortzone, insbesondere wenn diese aus einem anderen Land kommt, aber es lohnt sich und ist am Ende ein großer Gewinn für beide Parteien“, so Decker weiter.

Online-Beratung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zentralen Studienberatung und im Welcome Centre unterstützen dabei mit besonderen Angeboten: Damit vor allem internationale Studierende, die wenig bis keine Erfahrung mit dem deutschen Wohnungsmarkt haben, nicht unvorbereitet auf Wohnungssuche gehen müssen, bieten sie verschiedene online-Beratungsformate an. Am 9. August 2023 haben Interessierte die Möglichkeit, ganz grundlegende Dinge über das Wohnen in Deutschland und den deutschen Wohnungsmarkt zu erfahren. Hierbei stehen beispielsweise Erklärungen zum Thema Kaution, zur deutschen Mülltrennung oder zum Unterschied von Warm- und Kaltmiete im Fokus. In einer Live-Veranstaltung auf den Hochschulkanälen auf Instagram am 16. August 2023 können sich Studienanfängerinnen und Studienanfänger darüber informieren, wie sie am besten Wohnungen finden können, worauf sie achten müssen und welche Unterlagen sie für einen Mietvertrag benötigen. In einem weiteren Live-Event auf Instagram am 13. September bekommen Studierende Last-Minute-Tipps und Hilfestellungen, falls die Wohnungssuche bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgreich war.

Die sogenannten ‚Insta-Lives‘ können auf den Instagram-Seiten der Hochschule und der Zentralen Studienberatung verfolgt werden und richten sich sowohl an internationale als auch an deutsche zukünftige Studierende. Mit diesen Angeboten hofft das Team des Welcome Centres, Studienanfängerinnen und Studienanfänger optimal auf die Wohnungssuche vorzubereiten und damit auch Hürden und Verständnisschwierigkeiten im Kontakt mit potenziellen Vermieterinnen und Vermieterbn abzubauen.

Wer ein passendes Wohnungsangebot zur Verfügung stellen kann, kann sich gerne beim HSRW-Welcome Centre melden: welcome-centre@hochschule-rhein-waal.de.