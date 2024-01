Im vergangenen Herbst ging die Bewerbung für die Baumpflanzaktion der Wallfahrtsstadt Kevelaer in die 2. Runde. Privatpersonen hatten die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Laubbäumen und diversen Obstbäumen ihren Wunschbaum auszuwählen.

Die bestellten Bäume konnten im Dezember am Betriebshof in Kevelaer abgeholt werden. Insgesamt wurden 100 kostenlose Bäume von der Wallfahrtsstadt ausgegeben. Am beliebtesten waren Apfelbäume und Felsenbirnen. Mit der Baumpflanzaktion leistet die Wallfahrtsstadt einen konkreten Beitrag für die Umwelt.

„So können sich Privatpersonen aus Kevelaer aktiv am gemeinsamen Klimaschutz beteiligen“, so Sébastien Belleil, Umweltschutzbeauftragter bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Denn Obst- und Laubbäume sind gut fürs Klima. Vor allem in einem sonnendurchfluteten Garten können heimische Bäume für kühle Schattenplätze sorgen. „Wir freuen uns sehr, dass das Förderprojekt von den Bürgerinnen und Bürgern so gut angenommen wurde,“ so Bürgermeister Dr. Dominik Pichler über die gute Resonanz zur Aktion.

Weil die Aktion so guten Anklang findet, soll sie in diesem Herbst wieder stattfinden. Anträge können dann voraussichtlich im September 2024 gestellt werden. Diejenigen, die bereits im vergangenen Herbst einen Antrag für einen kostenlosen Baum gestellt haben, aber keinen mehr bekommen haben, stehen aktuell schon auf der Warteliste für die nächsten 100 Bäume.