Ausgezeichnete Versorgung

Große Anerkennung für das Kardiologie-Team des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums. Bei einem deutschlandweit durchgeführten und vielbeachteten Online-Kongress zur interventionellen Kardiologie gewannen Chefarzt Dr. Norbert Bayer und der leitende Oberarzt Ali Najdawi das Voting der Fachkollegen für die beste Fallvorstellung und erhielten eine Ehrenurkunde.

An dem Kongress – online durchgeführt – nahmen 300 Kardiologen aus allen Teilen Deutschlands teil. Kern des Programms waren ausgewählte Fallvorstellungen mit besonderen und herausfordernden Behandlungsverläufen. Neben der Klinik für Kardiologie und Nephrologie des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums stellten sich Teams des Universitätsklinikums Bielefeld, des Universitätsklinikums Würzburg und des Herzzentrums Coswig dem kritischen Urteil der Fachkollegen.

Die Fallvorstellung des Teams um Dr. Norbert Bayer und Ali Najdawi überzeugte die Fachkollegen mit der hochqualitativen und schnellen Versorgung eines Herzinfarktes. Vor allem die modernen Verfahren und das effektive Komplikationsmanagement im Herzkatheterlabor beeindruckten.

Die Klinik für Kardiologie und Nephrologie des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums betreut an den Standorten in Kleve und Kevelaer mehr als 6.000 Patienten pro Jahr und ist damit eine der größten kardiologischen Fachabteilungen in Nordrhein-Westfalen. Die interventionelle Kardiologie umfasst alle minimal-invasiven Untersuchungen und Eingriffe im Herzkatheterlabor. Mit Hilfe von Kontrastmittel und Röntgenstrahlen können Untersuchungen und Eingriffe am Herzen und den herznahen Gefäßen erfolgen.