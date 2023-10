Autorin aus Winnekendonk kommt nach Kevelaer

Passend zur Jahreszeit erscheint am 26. Oktober „Im Herzen so kalt“, der erste Teil der neuen Schweden-Krimireihe von Sandra Åslund.

„Es ist uns eine große Freude, verkünden zu dürfen, dass die Autorin am 14. November bereits zum wiederholten Mal in ihre alte Heimat Kevelaer kommt, um in Kooperation mit der Bücherstube Aengenheyster eine Lesung für alle Interessierten zu geben“, so das Team der Buchhandlung an der Hauptstraße.

Karten für die Lesung (VVK 8€) gibt es ab sofort in der Bücherstube Aengenheyster, Hauptstraße 50, 47623 Kevelaer. Einlass: 19 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr, im Goldenen Löwen, Amsterdamer Str. 13.

Worum geht`s?

Kriminalinspektorin Maya Topelius hat alle Hände voll zu tun: In Östersund wird ein Umweltaktivist erschossen aufgefunden, in Stockholm wird ihre Freundin Sanna überfallen, und dann verschwindet auch noch ein kleines Mädchen im Wald, über dem sich gerade ein Schneesturm zusammenbraut.

Bei den Ermittlungen ist sie nicht nur mit der Ablehnung der örtlichen Polizei konfrontiert und muss im Umfeld der Forstindustrie-Lobby ermitteln, sondern kommt auch einem alten Geheimnis auf die Spur – was hat das aktuelle Geschehen mit ihrer eigenen Vergangenheit zu tun?

Über die Autorin:

Sandra Åslund, geboren 1976, ist in Winnekendonk am Niederrhein nahe der holländischen Grenze aufgewachsen. Sie hat ein Fernstudium in kreativem Schreiben an der Textmanufaktur absolviert und ist Mitglied beim »Syndikat« sowie bei den »Mörderischen Schwestern«. Durch ihren schwedischen Mann verbrachte die Autorin ab 2010 viel Zeit im Norden, sowohl in Stockholm als auch in Småland, lebte in Berlin und Schweden. Im März 2020 zog sie mit der Familie komplett nach Småland. In ihren Kriminalromanen verwebt die Autorin das skandinavische Flair und die schwedische Mentalität mit aktuellen umweltpolitischen Themen.