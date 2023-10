Lambert Deselaers und Josef Roest engagierten sich jahrzehntelang für ihr Dorf Schnapsbrenner und Schützenbruder

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Lambert Deselaers und Josef Roest

Vor 30 Jahren stellten sie in Wetten zur Kirmes ein Traumgespann. „Moosbur“-Alt-Chef Lambert Deselaers (sein Geburtstag jährte sich unlängst zum 95. Mal) und Josef Roest begeisterten das Dorf als Festkettenträger und Adjutant. Sie vertraten den ältesten Wettener Verein, die St.-Petrus-Bruderschaft, in ihrem 350. Jahr. Die beiden Freunde starben 2006, Lambert Deselaers an einem Samstag und Josef Roest am folgenden Sonntag. So verloren Moosbur-Unternehmer Ernst Deselaers und seine Frau Luzie Deselaers, geborene Roest, an einem Wochenende Vater und Schwiegervater.

Der Tod dieser verdienstvollen Freunde binnen Tagesfrist war für viele Bürgerinnen und Bürger unfassbar. Sie hatten die Kirmesbilder von 1993 noch gut vor Augen. Sie zeigten zwei lebensfreudige Männer, die sich ehrenamtlich für ihre Dorfgemeinschaft stark machten. Ihr zweites Zuhause hatten sie in der St.-Petrus-Bruderschaft gefunden. Lambert Deselaers war ihr Ehrenpräsident. 1948 hatte er zunächst der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft angehört, d…