Atemtraining im Solegarten St. Jakob

Eine Wohltat für die Atemwege ist der Besuch des Solegartens St. Jakob mit dem einzigartigen Gradierwerk. Dort befindet sich auch der „Kevelaerer Atemweg“. Der kleine Rundweg hinter dem Informationsgebäude lädt dazu ein, verschiedene Übungen durchzuführen, die die Gesundheit unterstützen. Der „Atemweg“ ist ein Angebot an alle Menschen – egal ob mit Lungenerkrankung oder gesund. Hier kann jeder etwas Gutes für Körper, Geist und Seele tun.

Atemtherapeutin erklärt die richtige Technik

Am 1. Juli 2023 erklärt die Atemtherapeutin, Heilpraktikerin und Diplompädagogin Beate Wargalla im Rahmen des Vitalprogramms die richtige Atemtechnik anhand von Übungen. Freies Atmen ist die beste Selbstbehandlung. Nirgendwo, außer am Meer, werden die Atemwege besser gestärkt als im und am Gradierwerk. Bei dem kostenlosen Training laden insgesamt zwölf Stationen zum Atmen und Erholen ein. „Der Atemweg soll das Bewusstsein und die Achtsamkeit stärken und die Gesundheit fördern“, betont Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Das Angebot ist kostenfrei und findet im Rahmen des Vitalprogramms statt. Auch eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte kommen einfach am 1. Juli 2023 um 14 Uhr zum Informationsgebäude im Solegarten St. Jakob. Wer weitere Informationen zum Atemweg oder dem Vitalprogramm wünscht, erhält diese direkt in der Tourist Information, im Informationsgebäude im Solegarten St. Jakob, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 bzw. -992.