Alte Laptops bekommen neue Aufgaben

Mit dem Start der Europäischen Woche der Abfallvermeidung Ende November startete die Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft die offizielle Zusammenarbeit mit der international tätigen Organisation „Labdoo.org.“ Das gemeinnützige Hilfsprojekt Labdoo (www.labdoo.de) sammelt private und gewerbliche IT-Spenden wie Laptops, Tablets oder eBook-Reader, um diese an soziale Projekte weiterzugeben. Nun konnten die ersten Spenden übergeben werden.

Nach Datenlöschung und Ausrüstung mit einem neuen, freien Betriebssystem werden bis zu 100 Lektionen an Lernsoftware (vom Vorschulalter bis zum Abiturwissen) sowie Offline-Lexiken und Englischsprachkurse (zum Teil in unterschiedlichen Sprachen) aufgespielt. Ehrenamtliche Transportpartner*innen nehmen die aufbereiteten IT-Geräte mit auf (Fern-)Reisen und übergeben sie vor Ort an die jeweiligen Organisationen. Damit unterstützt Labdoo zahlreiche Kinder-/Jugend- und Flüchtlingsprojekte sowie Schulen und Waisenhäuser im In- und Ausland und ermöglicht vor allem benachteiligten Kindern und Jugendlichen einen Zugang zu Bildung und digitaler Teilhabe.

Mehr als zwei Dutzend Geräte

Seit Bekanntgabe der Aktion in den öffentlichen Medien wurden zahlreiche Geräte von Bürger*innen aus dem Kreis Kleve an einem der drei offiziell bei Labdoo gemeldeten Sammelstellen der KKA (Entsorgungszentren Geldern-Pont und Bedburg-Hau/Moyland sowie am KKA-Verwaltungssitz in Uedem) abgegeben. Im Dezember, nur wenige Wochen nach Beginn der Sammelaktion, konnten vom Leiter des Entsorgungszentrums Geldern-Pont bereits mehr als zwei Dutzend gespendeter IT-Geräte an Labdoo übergeben werden.

Die vollen Sammelboxen (die die Kevelaerer Firma Walther Faltsysteme der Organisation zur Verfügung stellt) mit mehr als 30 Laptops, Tablets sowie Zubehör wurden von einem ehrenamtlichen Labdoo-Mitarbeiter entgegengenommen und gegen leere Sammelboxen ausgetauscht. Bei Labdoo angekommen, werden die IT-Spenden zunächst auf ihre Funktionalität und Eignung überprüft. Geräte, die zu alt oder defekt sind, werden aussortiert und dem E-Schrott- Recycling zugeführt.

Auf der Homepage der KKA unter www.kkagmbh.de/labdoo finden Interessierte nicht nur alle Informationen zur Sammelaktion und zu Labdoo, sondern auch ein Zählwerk mit der aktuellen Anzahl der bei Labdoo angenommenen IT-Spenden aus dem Kreis Kleve.

Übrigens: Wer einen Aufkleber mit seiner E-Mail-Adresse auf der Rückseite seines Gerätes anbringt, kann auf Wunsch über Labdoo verfolgen, wohin die Reise des gespendeten Gerätes geht und welches soziale Projekt damit unterstützt wird.