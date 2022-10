Heribert Hölz ist für die Bosnienhilfe im Einsatz. Große Unterstützung aus Kevelaer. 80 Jahre alt und kein Stück weniger aktiv

Heribert Hölz ist auch mit 80 Jahren unermüdlich in Sachen Bosnien unterwegs. Foto: privat

Heribert Hölz ist ein Phänomen: 80 Jahre alt wurde er am vergangenen Sonntag, doch wenn es um Bosnien geht, wirkt er nahezu so, als wäre er achtzehn. Denn für das vom Krieg zerschundene Land macht er alles und das weiß man auch in Kevelaer, wo Hölz bei der KfD St. Marien große Unterstützerinnen der Bosnienhilfe findet.

Gerade mal zwei Jahre ist es her, dass die aktive Frauengemeinschaft der Bosnhienhilfe mit 2.500 Euro, die bei der Adventsfeier zusammen kamen, unter die Arme greifen konnte. „Seit 25 Jahren sind die Frauen hier aktiv und dafür bin ich sehr dankbar“, sagt der frühere Caritas-Mitarbeiter, der sich im Gespräch mit dem Kevelaerer Blatt noch gut daran erinnert, mit Weihbischof Stefan Zekorn Bosnien besucht zu haben.

Beim Blick zurück kehrt allerdings Wehmut bei Heribert Hölz ein, denn sein letzter Besuch in Bosnien liegt schon über zwei Jahre zurück. „Im Oktober 2019 war ich das letzte Mal dort, Corona hat mich zurückgehalten. Seitdem muss ich alles schriftlich machen“, bedauert er.