41 neue Auszubildende aus der ganzen Region

41 junge Frauen und Männer aus der ganzen Region haben an der Bildungsakademie für Gesundheitsberufe (BAG) ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann begonnen. Die in Deutschland früher getrennten Ausbildungen der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege sind seit 2020 zusammengefasst. Im Rahmen der neuen Ausbildung vermittelt die BAG Kompetenzen für die Pflege von Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen. „Fachkräfte müssen in der Pflege immer flexibler werden und sich auf stetig verändernde Anforderungen einstellen“, so Huisman. „Das spiegelt sich auch in der Ausbildung wider.“ 100 Pflegefachfrauen und -männer pro Jahr starten in der BAG ihren Weg in die Pflege. Ausbildungsbeginn ist entweder zum 1. März, zum 1. August oder zum 1. Oktober. 2.100 Stunden Theorie und 2.500 Stunden Praxis umfasst ihre Ausbildung. Den schulischen Teil absolvieren die Auszubildenden in der Bildungsakademie, den praktischen Teil in den Krankenhäusern des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums, in Altenpflegeeinrichtungen und bei ambulanten Pflegediensten.