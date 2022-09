Ein erfrischendes Spätsommerkonzert

Am Sonntag, 18. September, gestaltet der Mädchenchor der Basilikamusik ein Konzert um 16:30 Uhr in der Beichtkapelle. Der Mädchenchor ist Teil des Chorgefüges an der Marienwallfahrtskirche. Darin singen gegenwärtig rund 70 junge Sängerinnen im Alter von sieben bis siebzehn Jahren in zwei Vorchorchorstufen und dem Hauptchor.

In den vielfältigen liturgischen Aufgaben an seiner Wirkungsstätte gestaltet der Mädchenchor regelmäßig festliche Gottesdienste im Rahmen der Wallfahrt und an Hochfesten. Ergänzend steht die Mitgestaltung freier liturgischer Formen wie Evensongs, Vigilfeiern oder Fasten- und Adventspredigten. Auch weltliche Chormusik und vokale Arrangements aus der Pop-Musik haben ihren Platz im Repertoire. Grundlage der chorischen Arbeit ist die kompetenzaufbauende Stimmbildung und deren Umsetzung im Chorklang. Der Mädchenchor geht sehr gerne auch auf Reisen für Intensivprobenphasen, die Pflege von Chorpartnerschaften oder für gemeinsame Freizeit und Konzerte, wie in den kommenden Herbstferien auf der Nordseeinsel Spiekeroog. „Dort wird der Chor ein Konzert in der Inselkirche St. Peter gestalten, dessen Generalprobe nun quasi zuvor in Kevelaer erfolgt“, so Romano Giefer.

Es erklingen Lieder über die Freundschaft, die Natur, die Musik, die Nacht, den Tag, über Klugheit und Dummheit, über Gott und die Welt, sogar über den Tod, aber auch das Leben in seiner ganzen Fülle und Schönheit und in all Tonlagen – lustig, traurig, überschwänglich, nachdenklich, witzig, klassisch und peppig! Die Leitung hat Chordirektor Romano Giefer, es moderiert Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten. Der Eintritt ist frei. Eine Kollekte am Ausgang wird erbeten. Diese unterstützt die Mädchen bei ihrer Fahrt in den Herbstferien.