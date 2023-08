296 nachhaltige Trinkflaschen für Kevelaerer Erstklässler

Die Kinder aller ersten Klassen der Grundschulen in Kevelaer und den Ortschaften haben in den vergangenen Tagen eine neue Trinkflasche erhalten. Die wiederverwendbaren und spülmaschinenfesten Trinkflaschen sind ein Geschenk der Stadtwerke Kevelaer und der NiersEnergie an die insgesamt 296 ABC-Schützen. „Es ist uns ein großes Anliegen, dem Nachwuchs so früh und so einfach wie möglich Wege aufzuzeigen, wie er Umwelt und Klima schützen kann. Dazu gehört auch die Abfallvermeidung,“ erläutert Wolfgang Toonen die Intention der beiden lokalen Wasser- und Stromversorger. Denn wenn jeder neue Erstklässler jeden Schultag Leitungswasser aus seiner wiederbefüllbaren Wasserflasche trinken würde, könnten in einem Jahr fast 60.000 Einwegflaschen eingespart werden. „Und die Flaschen können ja nicht nur in der Schule, sondern auch beim Sport und in der Freizeit genutzt werden.“

Seit 2016 erhalten die I-Dötzchen an allen Grundschulen in Kevelaer und den Ortschaften Trinkflaschen von den Stadtwerken Kevelaer und der Niers Energie. Damit der ideale und kalorienarme Durstlöscher Wasser auch möglichst unkompliziert zur Verfügung steht, haben die beiden Unternehmen gemeinsam mit der örtlichen Sparkasse Schulen mit Wasserspendern ausgestattet. Auch die St.-Antonius-Grundschule wird in den nächsten Wochen zwei Wasserspender erhalten. „Es ist toll, dass unsere Schülerinnen und Schüler dann ihre eigenen Flaschen immer wieder auffüllen können. Schließlich braucht unser Gehirn genug Flüssigkeit. Im Idealfall natürlich frisches Wasser“, freut sich Schulleiter Andreas Berndt. Warum es so wichtig ist, sich gesund zu ernähren und auf die Umwelt zu achten, darauf gehen die Klassenlehrerinnen und –lehrern in ihrem Unterricht ein: Frau Otterpohl, Herr Speis, Frau Vander- heiden, Frau Schoppmann. Frau Brauers, Frau Ries, Frau Jakobs und Frau Hölzle.

Die überreichten Trinkflaschen bestehen aus Tritan, einem hochwertigen Kunststoff ohne BPA und Weichmacher. Sie sind geruchs- und geschmacksneutral und auch für Sprudelgetränke auslaufsicher. Aufgrund ihrer großen Öffnung sind die Behälter leicht zu befüllen und einfach zu reinigen, beispielsweise in der Spülmaschine.