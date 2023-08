In diesem Jahr konnten Musik- und Kunstfans an zwei Tagen feiern „ San Hejmo “ - Festival geht in die zweite Runde

/ von Lisa Schweren

Die zweite Edition des San-Hejmo-Festivals am Airport Weeze geht mit insgesamt 50.000 Besucherinnen und Besuchern erfolgreich und reibungslos zu Ende. Vor der imposanten Doppel-Mainstage feierten die Besucherinnen und Besucher zwei Tage lang die Konzerte hochkarätiger Live-Acts. Foto: Julian Huke

Das „San Hejmo“-Festival in Weeze ging dieses Jahr in die zweite Auflage. Ein großer Unterschied war in diesem Jahr, dass das Festival nicht nur an einem, sondern gleich an zwei Tagen an den Start ging. Freitag und Samstag wurden die Besucherinnen und Besucher von San Hejmo nicht nur von Musik von über 50 Musikerinnen und Musiker begrüßt, sondern auch von 24 Food-Trucks und 130 Kunstwerken. Denn San Hejmo ist kein alleiniges Musikfestival, auch Essen und Kunst spielen eine große Rolle, wie Co-Veranstalter Bernd Dicks im Vorfeld klar machte. „Wir investieren nicht nur in Musik, sondern auch in Kunst“, erklärte er stolz.

Das Mural von Sasha Korban au…