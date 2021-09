Die Kevelaerer Innenstadt präsentierte sich bei der „Nacht der Trends“ Mode, Mitmachaktionen & mehr

Belebte Straßen gab’s bei der „Nacht der Trends“. Foto: Anja Hummler

„Super Wetter, super Stimmung“ – das sind nach der Corona-Pause die Schlagworte zur „Nacht der Trends“. Nicht nur die Einzelhändler*innen, auch die Kevelaerer*innen freuten sich, dass endlich wieder ein fast normales Leben in den Verkaufsstraßen stattfinden durfte.

Bei der diesjährigen Version der Veranstaltung präsentierten sich nicht nur Haupt- und Busmannstraße. Unter dem Motto „Maasstraße zeigt sich“ konnte das Programm in diesem Jahr um einige Highlights erweitert werden. „Bereits in den frühen Mittagsstunden füllte sich die Straße“, berichtete Thomas Molderings vom Brauhaus „Kävelse Lüj“. Während aus der benachbarten Toreinfahrt Livemusik erklang, konnten interessierte Besucher*innen die Maasstraße anhand vieler Fragen zu den ansässigen Verkaufsstätten mit Hilfe des von Lucia Jacobs erarbeiteten Quizes erkunden. „Das Interesse war groß, bei Jung und Alt“, ergänzte die Kevelaerer Künstlerin begeistert und freute sich, dass durch die Fassadenmalaktion nicht nur das Leben in dieser Straße viel bunter geworden ist.

Weniger bunt, eher dezent, aber dennoch sehr ansprechend und hell werden die Modetrendfarben der kommenden dunklen Jahreszeit sein: Die Modehäuser der Busmannstraße stellten …