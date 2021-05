In Kervenheim und Winnekendonk starten zwei Soccercamps für Kinder und Jugendliche Zurück auf den Fußballplatz

Rainer Kürvers, SV Union Kervenheim (links), und Organisator Daniel Beine freuen sich auf schöne Tage mit fußballbegeisterten Kindern und Jugendlichen. Foto: AF

Junge Fußballer*innen zwischen fünf und 15 Jahren haben demnächst im Rahmen von zwei Soccercamps die Möglichkeit, in Kevelaer ihre Fertigkeiten am Ball zu verfeinern. Für viele von ihnen könnte das eine der ersten sportlichen Aktivitäten nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie werden.

Das erste Camp, das im April ausgefallen war, findet zwischen dem 11. und 13. Juni auf dem Sportgelände des SV Union Kervenheim statt. Neben diesem Termin gibt es in Winnekendonk eine zweite Chance in der Zeit zwischen dem 2. und 4. Juli. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis 15 Jahren. Unterstützt wird das Event durch Edeka Brüggemeier. Hauptsponsor ist die AXA Versicherung. „Wir sind froh, dass wir die Camps doch noch umsetzen können“, sagt der Organisator des „Soccercamps“, Daniel Beine, im KB-Interview.

„Hier im Umkreis trainieren ja auch alle Vereine wieder. In dem Sinne wollen wir ein Zeichen in Richtung Normalität setzen mit diesem Camp.“ Es sei wichtig, dass gerade Kinder an der frischen Luft Sport treiben können, um ihre körperliche Fitness zu fördern, sagt Beine.

Dribbling, Finten…