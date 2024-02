Workshop mit Brigitte Baldauf

„Schwamm“. So der simple und dennoch prägnante Titel des Ölgemäldes, mit dem die zeitgenössische Künstlerin Brigitte Baldauf die Jubiläumsausstellung des BBK Niederrhein im Niederrheinischen Museum in Kevelaer beschickt hat. Es zeigt jedoch nicht einfach einen Schwamm als Ganzes, sondern die Künstlerin dringt in das Innere seiner Substanz vor – wie unter dem Mikroskop.

In dem Workshop „Pasta und Pigmente“ können sich Erwachsene und Jugendliche am 2. März 2024 an einer solchen künstlerischen Ausführung in der Praxis eigens versuchen. Die Krefelder Künstlerin wird den vierstündigen Kurs von 11– 15 Uhr selbst leiten, in dem Malereien und Grafiken in Pastell ausgeführt werden. Diese weiche und einzigartige Technik hält zudem ein außerordentliches Farbenspektrum bereit und kann in diesem Künstlerworkshop für einen Beitrag von 35 Euro pro Person erprobt werden.

Anmeldungen nimmt das Museumsteam gerne entgegen unter 02832 954120 oder als E-Mail an info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de.