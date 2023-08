Wohnwagen bei Unfallflucht beschädigt

Bereits am Dienstag (1. August 2023) kam es zwischen 22:10 Uhr und 22:20 Uhr an der Straße “Kasteelenbend” in Kevelaer zu einer Unfallflucht. An der Örtlichkeit hatte ein 42-jähriger Halter einen weißen Wohnwagen (Hersteller: Dethleffs) auf einer gekennzeichneten Parkfläche abgestellt gehabt. Der Wohnwagen wurde, nach ersten Erkenntnissen durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, im hinteren linken Bereich beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen.