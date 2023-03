Wieder ein Sommercamp für Kinder in Kervenheim

Im Jahr 2022 konnte das Sommercamp „CASTRA NOVA“ in Kervenheim wieder starten. Auch unter Schutzmaßnahmen lief das Sommercamp erfolgreich und bot den anwesenden Kindern eine schöne Abwechslung nach all den Einschränkungen, so die Campleitung. Im Jahr 2023 wird es wieder ein solches Camp des Vereins „Deutsche Pfadfinderschaft e.V.“ aus Geldern geben.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer leben mitten in der Natur, umgeben von Wiesen und einem kleinen Bach, einfach Natur pur. „Wie kann man von und mit der Natur leben, nicht wie unsere Vorfahren, sondern nach den heutigen Bedürfnissen? Wollt ihr einfach mal solch eine neue Herausforderung wagen und wisst nicht, wo und wie? Bei dem Sommercamp „CASTRA NOVA“ ist fast alles möglich. Jeder kann sich ausprobieren ohne Angst vor einer Blamage oder einem Misserfolg“, wirbt der Veranstalter.

Schnuppertauchen

Geboten würden Spiele und Aktionen auf und um das Zeltplatzgelände, Fahrrad- und Schlauchboottouren, Backen, Kochen, Basteln, Tanzen, Singen, abends mal eine Disco oder Kino und natürlich die Lagerfeuerabende mit gelegentlichen Nachtwanderungen dürfe nicht fehlen. „Ganz besonders im Angebot steht das Schnuppertauchen mit Clemens Venmans und den Niederrheintauchern in Meerbusch, wo Kinder die Unterwasserwelt, angeleitet von Profis, kennenlernen dürfen.“

Das Camp findet in den ersten fünf Wochen der Sommerferien von NRW in Kevelaer-Kervenheim statt. Möglich ist die Teilnahme für 12, 17, 23 oder 34 Tage. Teilnehmen darf jeder zwischen acht und sechzehn Jahren und man muss kein Pfadfinder sein.

Hilfe werde ebenfalls noch gebraucht. „Wie in jedem Zeltlager gibt es auch immer etwas zu tun und die Organisatoren freuen sich über tatkräftige Hilfe. Es gibt für jeden eine passende Aufgabe und die Pfadis sind über jede Unterstützung dankbar. In der Technik, beim Küchenteam, in der Gruppenleitung, Betreuung oder auch in der Programmplanung sind engagierte Leute immer gesucht und herzlich willkommen.

Hier gibt es auch die Möglichkeit, ein Praktikum zu absolvieren für den späteren Arbeitsweg. Bei Eltern, die helfen möchten, bieten die Pfadfinder die kostenlose Teilnahme des eigenen Kindes für den Zeitraum der Mitarbeit an. “Meldet euch und werdet ein Teil des Teams”, so die Veranstalter.

Informationen und Kontakt gibt es über die Internetseite www.ferienfuerkinder.de, per Mail an camp@ferienfuerkinder.de oder bei Michael Krenn Tel. 0171/8362424.