WiDos Stübchen ist wieder schön

Schuhmacher – Stübchen

Der Name der Räumlichkeit geht zurück auf den im Jahre 1875 in Kempen geborenen Carl Schuhmacher, der seit April 1913 durch die Preußische Schulbehörde zum Hauptlehrer in Winnekendonk ernannt wurde. Schumachers Leben war im außerschulischen Bereich von einer unermüdlichen Sammel- und Forschungstätigkeit für die Heimatkunde und -geschichte geprägt. Anfang der 1990er Jahre erstanden die Geselligen-Vereine Winnenkendonk e.V. diese außerordentliche Sammlung, die im Jahr 2022 als Depositum an das Stadtarchiv übergeben wurde.