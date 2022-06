Kevelaererin verstirbt nach Unfall auf B9

Am Sonntag, 5. Juni 2022, gegen 10.10 Uhr, befuhr eine 71-jährige Frau aus Kevelaer die Bundesstraße 9 aus Richtung Kevelaer kommend in Fahrtrichtung Weeze. In Höhe der dortigen Kiesbaggerei kam sie aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste durch die örtliche Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach einer Notversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungshubschrauber einer Spezialklinik in Duisburg zugeführt. Eine medizinische Ursache für den Verkehrsunfall kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Bundesstraße komplett gesperrt. Die Benachrichtigung und Betreuung der Angehörigen erfolgte durch den Opferschutz der Polizei Kleve.

Wie am Montag, 7. Juni, bekanntgegeben wurde, erlag die 71-Jährige ihren Verletzungen am 6. Juni.