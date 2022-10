Die Stadt Kevelaer und die WestEnergie AG verliehen erneut den Klimaschutzpreis Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit

v.l.: Dirk Krämer (WestEnergie AG), Lea Heuvelmann (Klimaschutzbeauftragte Stadt Kevelaer), Christoph Feldmann, Julia Joost und Cornelius Niederholz (Gesamtschule Kevelaer), Dr. Dominik Pichler, Mathilda und Emma mit Schulleiter Andreas Berndt (St. Antonius Grundschule Kevelaer), Lothar Hermens und Helmut Gerritsen (reparierBar). Foto: VP

Dirk Krämer von der WestEnergie AG, Kevelaers Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und die Klimabeauftragte der Stadt Kevelaer, Lea Heuvelmann, begrüßten am vergangenen Donnerstag die Preisträger des zweiten Klimaschutzpreises der Stadt Kevelaer im Sitzungssaal des Rathauses. Insgesamt hatte es fünf Bewerbungen gegeben. Die Preisträger, deren Projekte vor Ort einzeln vorgestellt und gewürdigt wurden, wurden von einer Jury ausgewählt.

Der 3. Preis geht in diesem Jahr an die St. Antonius Grundschule Kevelaer, bei der Preisverleihung anwesend war Schulleiter Andreas Berndt zusammen mit den Schülersprecherinnen Mathilda und Emma. In einer Projektwoche zum Thema Umweltbildung hatten die Schülerinnen und Schüler fünf Projekte ausgearbeitet, z.B. zum Papierrecycling, zum Schutz der Meere und zur Vermeidung von Plastikmüll. Auch Bienen waren ein Thema bei der Projektwoche. Hier ist die Schule schon über einen längeren Zeitraum mit einem Imker aktiv, es gibt Bienen auf dem Schulgelände und den „Antoniushonig“.

Dominik Pichler lobte, dass sich Schülerinnen und Schüler schon so frühzeitig für die Umwelt engagieren und resümierte: „Ihr benehmt euch da besser als wir Erwachsenen.“ Die Schule erhält als Preisgeld 500 Euro, das, so versicherte Berndt, in Absprache mit dem Schülerparlament in weitere Umweltprojekte investiert werden wird.…