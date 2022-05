Von der Instagrammatik bis zum #korrekturensohn

Das neue Comedy-Programm vom „Korrekturensohn“ Herr Schröder wird im kommenden Monat auch in Kevelaer präsentiert. Der staatlich geprüfte Deutschlehrer ist wieder mit seinem neuen Solo „Das streamende Klassenzimmer“ auf Tour und macht am Donnerstag, 23. Juni 2022, 20 Uhr, Halt in der Öffentlichen Begegnungsstätte. Die Programmbeschreibung verspricht einen Zustand zwischen Lachen und verzweifelter Realität:

Vieles hat sich verändert an der Helene-Fischer-Gesamtschule… Der Medienwagen hat Netflix, die Schulbücher gibt’s als Podcast und bettlägerige Schüler*innen werden per Livestream zugeschaltet. Außerdem ist freitags jetzt immer frei – #klassenklima. Der Lehrermangel wird durch Youtube-Tutorials ausgeglichen – ein Resozialisierungsprogramm mit besseren Klausurergebnissen als je zuvor. Das Kultusmysterium ist ratlos.

Obwohl alles neu ist, sind manche Dinge natürlich beim Alten geblieben: Der Kopierer meldet Papierstau ohne Rettungsgasse, im Tafelschwamm paaren sich die Einzeller und auf dem Lektürestapel „Effi Briest“ liegt der Kreidestaub. „Frankfurt/Oder” ist für den Klassenprimus Justin nach wie vor eine rückversichernde Entscheidungsfrage und der Sportlehrer bleibt ein lieber, lieber Kollege – Sternzeichen Kein-Bock, im Aszendenten Großer Mattenwagen.

Um Herrn Schröder da abzuholen, wo er steht, richtet ihm seine 12a einen Instagram-Account ein. Unter #korrekturensohn2.0“ werden hier die wichtigsten schulpolitischen Fragen diskutiert: Wann gibt es endlich den Videobeweis im Klassenzimmer? Was macht Herr Schröder beim Junglehrerstammtisch? Und singt er am Ende der Stunde wirklich „Atemlos durch G8“?

Doppelstunde Nachsitzen Deluxe

Die Gäst*innen in Kevelaer dürfen sich also auf eine Doppelstunde Nachsitzen Deluxe freuen. Aber keine Sorge: Nichts von alledem ist klausurrelevant und wenn Sie gut mitarbeiten, macht Herr Schröder fünf Minuten früher Schluss…

Karten für die Veranstaltung sind ab 25,20 Euro in der Tourist Information Kevelaer, Peter-Plümpe-Platz 12, erhältlich. Online gibt‘s Karten bei reservix.