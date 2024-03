Verkehrsunfall

Eine 72 Jahre alte Frau aus Kevelaer stürzte , am Mittwoch, 6. März 2024, gegen 14:35 Uhr, als sie auf der Twistedener Straße (L 486) zwischen der Marienstraße und dem Mühlenweg links an einem auf dem Geh- und Radweg geparkten LKW vorbeifahren wollte. Die Kevelaererin war zusammen mit ihrem Mann aus Wetten kommend in Richtung B 9 unterwegs, als sie beim Wiedereinscheren auf den Gehweg an die Bordsteinkante stieß und stürzte. Bei dem Sturz zog sich die 72-Jährige schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.