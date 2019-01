In der Zeit zwischen Sonntag, 17.00 Uhr, und Montag (7. Januar 2019), 9.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrer an der Kevelaerer Straße einen roten Nissan Note an der vorderen Stoßstange. Der Nissan war auf einem Parkstreifen abgestellt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080.