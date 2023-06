Reden, Spiel und Spaß

Nach der Abifeier der Gesamtschule fand man sich am frühen Abend zum Abiball im Bühnenhaus wieder zusammen. Die Kurssprecherinnen und -sprecher dankten ihren Leistungskurs-Lehrkräften für die schönen Jahre und verteilten auch ein paar lustige verbale Seitenhiebe. Tapfer mussten die Lehrkräfte auch bei der kleinen Award-Show sein. Die Schülerinnen und Schüler hatten abgestimmt, welcher Lehrer oder welche Lehrerin etwa seine Noten würfelt oder der größte Abipanikmacher ist. Die jungen Erwachsenen hatten aber auch untereinander einige Awards zu vergeben, zum Beispiel für den Schüler mit den besten Ausreden, den ewigen Hausaufgabenvergesser oder den Lehrerliebling. Auch Schulleiter Christoph Feldmann und Oberstufenkoordinator Tristan Tiedtke wurden nicht verschont. Sie mussten im Spiel „Schlag die Klugscheißer“ in einer Quizshow gegen je zwei Expertinnen und Experten aus den Leistungskursen antreten und sich geschlagen geben. Die Sprecher der Jahrgangsstufe dankten noch einmal ihren Lehrkräften und Eltern. Sie seien zwar „die Versuchskaninchen einer Schule im Aufbau“ gewesen, konnten so die Schule aber auch mitprägen und erfuhren viel Unterstützung und Begleitung.

“Lebendige Steine”

Am Ende trat Tristan Tiedtke noch ans Mikrofon. Dass er und die Stufe eine besonders enge und vertrauensvolle Verbindung zueinander hatten, war bereits deutlich geworden. Er blickte noch einmal zurück auf den Tag der Einschulung. Im Gottesdienst war den Kindern gesagt worden, sie seien „lebendige Steine“. Dieses Bild übertrug er auf die Schülerinnen und Schüler, aber auch auf die Schule. Kein Stein sei wie der andere, es gäbe große, kleine, eckige, runde, helle und dunkle. Zuerst hätten die Lehrerinnen und Lehrer noch viel Mörtel gebraucht, um die vielen Steine zusammenzuhalten. Am Ende seien sie zu einem stabilen Fundament geworden. Damals gab es für jedes Kind einen kleinen Duplostein als Erinnerung. Nun bekamen sie einen Schaukasten mit einem silbernen Stein und einer winzigen Spitzhacke als Abschiedsgeschenk. Und dann durfte die „Pionierklasse“ noch bis in den frühen Morgen sich selbst und ihren Erfolg feiern.