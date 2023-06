Unbekannte machen sich an Haustür zu schaffen

In der Zeit von Donnerstag (22. Juni 2023), 16 Uhr, bis Freitag (23. Juni 2023), 13 Uhr machten sich unbekannte Täter an der Haustür eines Einfamilienhauses an der Straße “Hüls” in Kevelaer zu schaffen.

Der Hausbesitzer stellte fest, dass Unbekannte unbemerkt die Lampenfassung, die Klingel, Teile des Briefschlitzes sowie die Verkleidung des Türschlosses abmontiert hatten. Weiterhin drangen die Unbekannten in die Garage ein, wodurch sie Zugang zum Garten erhielten; entwendet wurde hier nichts weiter.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Kripo Goch unter 02823 1080.