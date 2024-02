Gertrud und Willy Nitzsche feiern ihre Goldhochzeit Twisteden im Herzen

/ von Hildegard van Lier

Die Nachbarschaft und Familie schmückten liebevoll für das Goldpaar. Foto: HvL

Der aufwendig gestaltete Schmuck, der die aus dem Ortskern führende Dorfstraße schmückte, galt nicht dem Twistedener Karnevalstreiben der vergangenen Tage. „Der gilt tatsächlich uns“, lachen Gertrud und Willy Nitzsche, die sich über die große Mühe der Nachbarschaft und Familie sehr freuen. Die Mühe, einen Schmuck-Bogen aufzustellen, galt dem Goldpaar Gertrud und Willy Nitzsche aus Twisteden.

Am 8. Februar vor 50 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort. „Es ist kaum zu glauben, aber es ist so“, sagt das Goldpaar aus einem Mund und muss dabei herzlich lachen. Eigentlich sind die Erinnerungen an die Silberhochzeit noch sehr präsent und irgendwie noch gar nicht so lange her.

„Die haben wir unter Palmen gefeiert“, gesteht der Goldbräutigam augenzwinkernd. „Wir waren im ehemaligen Plantaria, dem heutigen Irrland … und die Heizung fiel aus“, führt die Goldbraut kopfschüttelnd hinzu. Nun, dass weitere 25 Jahre dazu gekommen sind, mag man wirklich kaum glauben. Denn das jugendlich wirkende Paar wirkt frisch und spritzig, ist sehr aktiv und gesellig. Vielleicht aber ist das genau das Geheimnis.

Es war in der Fastenzeit 1972, als sich die junge Gertrud Pasch und der aus Wachtendonk stammende Willy Nitzsche das erste Mal begegneten. „Wir waren zum Tanzen bei Groterhorst in Geldern, eigentlich in der Fastenzeit total verboten“, erinnert sich die aus Twisteden stammende Goldbraut schmunzelnd. Dem junge…