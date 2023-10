Der Tourismus ist wieder im Aufwind

Die Tourismusbranche in der Wallfahrtsstadt Kevelaer ist nach drei schwächeren Corona-Jahren wieder im Aufwind. Die Halbjahresbilanz des Tourismus in Kevelaer zeigt mit gut 19.500 Ankünften und fast 42.500 Übernachtungen von Januar bis Juni 2023 ein positives Gesamtergebnis. Während die Anzahl der Gäste noch knapp hinter den Zahlen von „vor der Pandemie“ liegt (-1,2 Prozent), übertreffen die Übernachtungen bereits um 6,6 Prozent das Ergebnis des ersten Halbjahres 2019.

Der Inlandsreisemarkt ist dabei nach Einschätzung des Kevelaer Marketings „weiterhin ein entscheidender Faktor für die gute Tourismusentwicklung. Erfreulicherweise kommen aber auch immer mehr ausländische Gäste.“ Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 konnte der Anteil der Gäste mit Wohnsitz im Ausland in diesem Jahr um 22,4 Prozent gesteigert werden. „Die Tourismuszahlen des ersten Halbjahres zeigen, wo es für viele Reisende hingeht, nämlich nach Kevelaer. Wir sind 2023 trotz der weiterhin krisengeschüttelten Weltlage in ein gutes touristisches Jahr gestartet und das ist für die Wirtschaftskraft der Stadt von großer Bedeutung“, betont Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.

Mehr Teilnehmende bei Stadtführungen

„Nach drei Jahren „Tourismus auf Sparkurs“ möchten die Menschen wieder raus und auch wieder reisen“, stellt das Kevelaer Marketing fest. Das zeige sich unter anderem an den eingehenden Anfragen für Gästeführungen beim Kevelaer Marketing.

Insgesamt elf Gästeführer seien unterwegs, um Touristen und Einheimischen die facettenreiche Wallfahrtsstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten zu zeigen. Und in diesem Jahr hätten sie gut zu tun, denn die Nachfrage nach Gästeführungen sei deutlich gestiegen. „In diesem Jahr haben unsere Gästeführer bereits 2.024 Personen bei öffentlichen Einzelgastführungen oder Gruppenbuchungen durch Kevelaer geführt. Das ist ein Plus von knapp 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr“, freut sich Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus beim Kevelaer Marketing. Und die Saison ist noch nicht vorbei. „Bis Ende des Jahres werden es wohl weit über 3.000 Personen werden“, schätzt Andrea Kirk. Besonders beliebt ist dabei der klassische Stadtrundgang zum ersten Kennenlernen der Stadt. Das Team des Kevelaer Marketings arbeitet aber auch beständig an neuen Konzepten. „Die Ideen gehen uns nicht aus und es gibt immer etwas Neues zu entdecken“, berichtet Barbara Dicks, Mitarbeiterin im Kevelaer Marketing.

Mehr Service – mehr Publikumsverkehr. Auf diese Kurzformel lasse sich die Entwicklung der Besucherzahlen in der Tourist Information der Wallfahrtsstadt Kevelaer vereinfacht herunterbrechen. 6.935 Besucher zählte das Team der Tourist Information in diesem Jahr bislang. Das sind deutlich mehr als 2022. Damals lag die Zahl im gleichen Zeitraum bei 3.536. Grund für die stärker gewordene Frequenz sei unter anderem die Eröffnung der „Dependance“ im Solegarten St. Jakob im April 2023. Durch die personelle Besetzung des dortigen Informationsgebäudes haben Interessierte nun an sieben Tagen der Woche die Möglichkeit, sich beraten zu lassen, Prospekte zu erhalten oder Tickets für Gästeführungen und Veranstaltungen zu kaufen.

Kein Selbstläufer

Auf diesem Fundament lasse sich weiter aufbauen: „Touristischer Erfolg ist kein Selbstläufer. Die Erwartungen der Gäste sind komplexer geworden. Touristen erwarten Erlebnisse. Und die möchten wir Ihnen gerne bieten“, erläutert Verena Rohde. Daher arbeite das Team stets neue touristische Angebote aus. Nächstes Ziel sei die Erlangung des Prädikats „Kurort mit Heilquellen-Kurbetrieb“. Das Kurort-Prädikat soll aber nicht nur neue Gäste nach Kevelaer bringen, sondern auch allen Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen.