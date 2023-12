Im restlos ausverkauften Konzert- und Bühnenhaus feierte er seine Weihnachtsjubiläumsgala Timmermann nach 5 Jahren zurück

/ von Hildegard van Lier

(v. l.) Hans Werner Neske (Vorstandsvorsitzender Hermann van Veen-Stiftung), Karl Timmermann, Marlene Merhar (Vorsitzende Förderverein für krebskranke Kinder), Larry G. Rieger (Künstler helfen Kindern in Köln). Foto: HvL

Ja, es war Karl Timmermann wieder einmal gelungen, die Besucherinnen und Besucher der Weihnachtsjubiläumsgala am vergangenen Samstag, 16. Dezember 2023, im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer in absolute Weihnachtsstimmung zu versetzen. Nach knapp vier Stunden abwechslungsreichem Programm stimmte der Entertainer Karl Timmermann, eingerahmt von den kleinen und großen Künstlern des Abends, „Stille Nacht, heilige Nacht“ an und erzeugte damit zum Schluss noch einmal einen Gänsehautmoment.

Zum 30-jährigen Jubiläum „Weihnacht am Niederrhein“ hatte der Kevelaerer Künstler, nach fünfjähriger Pause, erneut zur Benefizgala im Advent eingeladen. Schon kurz nach Bekanntgabe des Termins waren alle Karten restlos ausverkauft. „Ich begrüße alle Anwesenden und gratuliere jedem, der für diesen Abend eine Karte bekommen hat“, eröffnete Karl Timmermann seine Weihnachtsgala.

Gala für die Kinder

Der komplette Erlös der Benefizgala (Die Summe wird noch bekanntgegeben, Anmerkung der Redaktion) geht zur einen Hälfte an den Förderverein für krebskranke Kinder e. V. in Köln, zur anderen Hälfte an die Hermann van Veen-Stiftung Deutschland, so wird er erneut den Kindern zugutekommen. Marlene Merhar, Vorstandsvorsitzende und Mitbegründerin des Fördervereins, die sich als bekennende Kevelaer-Liebhaberin outete, zeigte sich überaus dankbar für den unermüdlichen Einsatz aus Kevelaer.

„Wenn ich hier den vollen Saal sehe, dann empfinde ich große Dankbarkeit, dass sich so viel…