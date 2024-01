Sternsinger in Winnekendonk

92 Kinder und Jugendliche mit 26 Betreuerinnen und Betreuern waren unterwegs und besuchten als Heilige drei Könige die Menschen in Winnekendonk. Sie brachten ihnen den Segen des göttlichen Kindes und sammelten für Kinder und Menschen in Amazonien.

Die Sternsinger sind damit Teil der größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ ist dieses Jahr ihr Motto.

Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ wird die gesammelten Spenden an Projekte in Südamerika weiterleiten. Der Blick richtet sich auf das Dreiländereck Kolumbien, Peru und Brasilien. Dieses Paradies an Artenvielfalt und Biodiversität ist aufgrund von Waldrodung und Profitgier der Machthabenden sehr bedroht. Aufklärung der Bevölkerung und Wissen zu nachhaltiger Landwirtschaft tut Not. Projekte wie „lebendige Klassenzimmer“ sorgen für Bildung und Know-how. Auch Aufforstung und neue Anpflanzung von kleinen Parzellen und Äckern gehören zu den Projekten.

Dafür sammeln auch die rund 125 Aktiven der Sternsingeraktion in Winnekendonk, die in einem Vortreffen durch einen Film über die Projekte in Amazonien informiert wurden.

Gut 8.000 Euro konnten im Golddorf eingesammelt werden.

Am Nachmittag sind alle 29 Gruppen wieder zurückgekehrt. Nach einer Mittagspause trafen sich alle zu einem Dankgottesdienst in der Urbanuskirche, der durch die Gruppe „Glaubhaft“ musikalisch ansprechend und lebendig gestaltet wurde.

Ein rundum gelungener Tag für Winnekendonk sowie für die Kinder und Familien in Amazonien, so sagen es auch die Mitglieder des Sternsingerausschusses von St. Urbanus Winnekendonk, die diese Aktion in jedem Jahr gemeinsam vorbereiten. Sie freuten sich über die strahlenden kleinen Könige, die am Ende des Tages sagten: „Das Sternsingen hat mit viel Spaß gemacht und im nächsten Jahr da will ich ganz bestimmt wieder mit dabei sein!“