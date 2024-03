Mit seinem aktuellen Programm gab er sich im Konzert- und Bühnenhaus die Ehre Stefan Verhasselt in Kevelaer

/ von Hildegard van Lier

Stefan Verhasselt auf der Bühne in Kevelaer. Foto: HvL

Erneut war es dem Kulturbüro-Niederrhein als Veranstalter gelungen, die gute Stube Kevelaers zu füllen. Stefan Verhasselt gab sich mit seinem neuen Programm Kabarett 6.0 „Mit euch ist es schöner“ am vergangenen Freitag, 1. März 2024, die Ehre und begrüßte seine zahlreich erschienene Fangemeinde aus Nah und Fern im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer.

„Ich freue mich im unverwechselbar Kevelaer sein zu dürfen“, hieß er die Zuschauerinnen und Zuschauer aufs herzlichste willkommen. Der Niederrheiner Kabarettist versprach einen Abend zum Selbstentdecken und Wiedererkennen. „Vielleicht wird so mancher später das Theater verlassen und sagen: wie bei uns zuhause.“

Das Wiedererkennen fing schon mit allgemeinen Begrüßungsformen an. Im Wald und an der See reiche ja ein kurzes und knappes „Hallo“. In den heimischen Gefilden sehe das schon anders aus: „Ach Gott, da kommt der Dingenskirchen, wie heißt der nochmal?“, um erleichtert festzustellen, dass er ja längst aus der Kirche ausgetreten sei und damit ein, „Tach Herr Dingens“, völlig ausreiche. Grußpause habe man allerdings auf Spiekeroog und in Weeze. „Da ist eh nix los“, was ihm auch noch einige Zuschauer bestätigten konnten.

Mit schrägem Humor philosophierte Verhasselt über den kommenden Spargel, der aber von der Jugend verschmäht werde, da man diesen schlecht einhändig essen könne.…