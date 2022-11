Stadtwerke prüfen Kevelaerer Rohrnetze

Rund 250 Kilometer umfasst das Trinkwassernetz in Kevelaer und den Ortschaften. Damit die gut 9.100 Hausanschlüsse immer mit frischem Trinkwasser versorgt werden, wird dieses Rohrnetz fortlaufend gepflegt und gewartet. Auch in diesem Herbst steht wieder die Rohrnetzprüfung an. Diese wird in der Zeit vom 21. November bis 7. Dezember 2022 durchgeführt. Begonnen wird in der Ortschaft Kervenheim, gefolgt von Winnekendonk, Wetten und Twisteden.

In Kevelaer geht es voraussichtlich am 28. November mit der Rohrnetzprüfung los. Das Versorgungsnetz ist in insgesamt sieben Prüfzonen unterteilt, die tagsüber vorbereitet werden. Während dieser vorbereitenden Arbeiten ist es erforderlich, jeweils für einen kurzen Zeitraum die Wasserzufuhr in einzelnen Straßenzügen abzusperren. „Die eventuell kurzfristig auftretenden Versorgungsunterbrechungen und Druckschwankungen werden in der Regel kaum wahrgenommen. Die eigentliche Messung findet in der Nacht statt“, teilen die Stadtwerke Kevelaer mit. Am 7. Dezember soll die Rohrnetzprüfung abgeschlossen sein. An den Wochenenden finden keine Arbeiten und Prüfungen statt.

Die Mitarbeitenden der Stadtwerke Kevelaer sind bei Rückfragen unter Tel. 02832 / 9313-0 erreichbar. Sie danken für das Verständnis für die Maßnahme, die der Versorgungssicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kevelaer dient.