Spende für den Jona-Kindergarten

v.l.: Teammitglieder von „WALTHER Faltsysteme GmbH“ um Dennis Schneider (Head of Logistics), Martin Peters (Head of Online-Marketing/E-Commerce) und Steffi Schlager (Projektassistenz) übergaben Heike Seehausen (Leitung Jona-Kindergarten) einen Spenden-Gutschein in Höhe von 1.600 Euro. Foto: eg